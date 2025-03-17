«Каждая ошибка может серьезно перекроить турнирную таблицу»

«Спартак» обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу впервые с ноября 2017 года. Это случилось в Москве в рамках 21-го тур РПЛ. Красно-белые взяли верх со счетом 2:1. Поражение «Зенита» позволило «Краснодару» стать единоличным лидером в турнирной таблице. Теперь у южан 46 очков, а у «Зенита» и «Спартака» по 43. За событиями в футбольных матчах уикенда следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Порой мы ругаем российский футбол, и, надо признаться, есть за что. Но матч «Спартак»—«Зенит» показал, что у нас тоже бывает очень круто: переполненный стадион, красивый перформанс перед началом встречи, невероятное желание футболистов добыть победу любой ценой плюс достойный уровень игры и потрясающие по красоте голы. К восхищению спартаковских поклонников хозяева забивали в концовках таймов, когда казалось, что изменить что-либо сложно. Первый мяч Кристофер Мартинс отправил в сетку, когда шло компенсированное время первой половины встречи. «Зенит» отыгрался после перерыва на 83-й минуте, и ничья, которую предсказывали многие эксперты, стала суровой реальностью. Но этот «Спартак» показал, что готов решать даже нереальные задачи. Когда на табло домашней арены красно-белых пошла 91-я минута, Мартинс сделал дубль, забив победный гол.

У многих поклонников красно-белых екнуло сердце, когда судья матча Сергей Иванов ждал, что скажет VAR-центр по поводу возможного офсайда. Понять что-либо по тем линиям, которые провели арбитры, было невозможно, но решение приняли в пользу «Спартака» — гол засчитали. И теперь разговоры о чемпионстве народной команды снова звучат очень громко. Бышвий главный тренер сборной страны Станислав Черчесов предсказывал это еще во время зимней паузы и подтвердил свою позицию в эфире «Матч ТВ» после финального свистка: «Такой матч выиграть — и в первом тайме на последней минуте забили, и во втором вырвали победу после того, как им забили гол. Так что это говорит о том, что команда хочет выигрывать, команда целеустремленная. Буду надеяться, что я окажусь прав».

Но пока единоличный лидер чемпионата «Краснодар», который обыграл «Ростов» 1:0 и опережает «Зенит» и «Спартак» на три очка. Впереди еще девять туров, и совсем близко к первой тройке подобрались «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, которые точно будут держать в тонусе всех, кто сейчас идет в лидерах. Каждая ошибка может серьезно перекроить турнирную таблицу. Не просто так футбольный эксперт Александр Гришин считает, что в борьбе за золото сейчас не три команды, а шесть: «Все команды, которые находятся в первой шестерке, претендуют на первое место. У кого-то шансы больше, у кого-то меньше.

Но мне кажется, и многие так говорят, что "Спартак" и "Зенит" все-таки ближе к первому месту, чем остальные клубы».

Очень важную победу в 21-м туре одержал ЦСКА над «Акроном» (2:1). Лучшим игроком встречи вот уже в который раз был признан вратарь красно-синих Игорь Акинфеев. Когда легенде вручали очередную статуэтку, голкипер то ли в шутку, то ли всерьез попросил организаторов изменить приз: «Статуэток у меня много. Я хочу рыбу, раков — в следующий раз, дай бог, если получится, жду такого подарка». У руководства РПЛ есть время подумать о предложении Акинфеева, ведь сейчас российский футбольный чемпионат возьмет небольшую паузу на матчи сборных. Команда Валерия Карпина, как всегда, будет проводить товарищеские встречи: в ближайшую среду с командой Гренады, а на следующей неделе — с Замбией.

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Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 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«Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней арене дончан и закончился для них поражением Фото: Федор Соколов Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялся 16 марта на домашней 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Владимир Осипов