Саратовец стал фигурантом дела о мошенничестве при получении выплат

Следственный отдел по Заводскому району Саратова возбудил уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) в отношении 32-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, в феврале минувшего года житель Красноармейского района получил крупную сумму денег на основании социального контракта на приобретение автомобиля для предоставления услуг пассажирских перевозок. При этом фигурант предоставил поддельный договор купли-продажи транспортного средства для подтверждения выделения соцвыплаты на покупку машины.

Подозреваемый распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. Условия социального контракта не выполнены. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов