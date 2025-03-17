СК возбудил дело после гибели подростка в ДТП на трассе Тюмень — Криводанова

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело после ДТП на трассе Тюмень — Криводанова, в котором погиб подросток, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Тюменской области Фото: СУ СКР по Тюменской области

По версии следствия, авария произошла вечером 16 марта. Несовершеннолетний водитель автомобиля марки ВАЗ 2107, не имевший водительского удостоверения, столкнулся с питбайком, на котором ехали два школьника в возрасте 16 и 17 лет. В результате ДТП один из них скончался, двое других доставлены в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом без права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью). Подчеркивается, что сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Мария Шараева