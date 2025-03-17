Пермский ресторан выплатит компенсацию двум жительницам, отравившимся десертом

Ленинский районный суд частично удовлетворил иск жительниц Перми, отравившихся в ресторане «Перчини» по ул. Ленина, 68. Как сообщает пресс-служба суда, ООО «Тесоро» (управляет рестораном «Перчини») обязано выплатить одному истцу 4,9 тыс. руб. и штраф в размере 27,4 тыс. руб., второму — 5,6 тыс. руб. ущерба, а также штраф в размере 27,8 тыс. руб. Кроме того, в пользу обеих пострадавших с ответчика решено взыскать компенсацию морального вреда в сумме 50 тыс. руб. каждой. Решение суда в законную силу не вступило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изначальная сумма требований одного истца составляла 6,3 тыс. и 150 тыс. руб. морального ущерба, второго — 7,2 тыс. и 150 тыс. руб., а также штраф в размере 50% от присужденных сумм. В обоснование этих требований указано, что в июле 2024 года истицы посетили ресторан «Перчини», в котором употребили в пищу десерт. Позже у обеих была диагностирована острая кишечная инфекция. Досудебные претензии в адрес ответчика о возмещении ущерба остались без ответа.

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю проведена выездная проверка заведения, по результатам которой на октябрь 2024 года в ресторане были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, хранение сырой и готовой пищевой продукции в одном холодильном оборудовании. Кроме этого, в пище были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. В отношении должностных лиц ООО «Тесоро» были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

По итогам судебного разбирательства суд пришел к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между действиями ответчика, допустившего нарушения санитарно-эпидемиологических требований, и причинением вреда здоровью истцов в виде заражения сальмонеллезом.

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