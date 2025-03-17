Житель Ижевска попытался попасть в отделение судебных приставов с двумя ножами

Житель Ижевска попытался пройти в Октябрьское отделение судебных приставов с двумя ножами, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии. Их обнаружили при проверке ручной клади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В отделение житель пришел для получения информации о своих задолженностях. Судебный пристав предложил ему оставить запрещенные предметы за пределами здания, но он отказался выполнить требование.

В результате на гражданина составили протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности должностного лица (ст. 17.8 КоАП РФ).