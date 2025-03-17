Бастрыкин поручил доложить о рукоприкладстве уборщицы к школьнику в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области доложить о результатах проверки информации о рукоприкладстве уборщицы в отношении школьника в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Внимание главы СКР привлекло сообщение в telegram-канале о том, что уборщица неславянской внешности в одной из школ Екатеринбурга в ходе конфликта с учеником схватила его за руки и одежду и стала толкать. Противоправные действия были зафиксированы на видео.

В региональном следственном управлении организована процессуальная проверка. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Полина Щуцкая