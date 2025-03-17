Мэрии Стерлитамака объявили предостережение за мусор на берегу реги

Министерство природопользования и экологии Башкирии объявило предостережение администрации Стерлитамака за захламление водоохранной зоны реки Ольховки. Как следует из публикации в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 11 марта в 125 метрах от городской клинической больницы №2 были обнаружены урны, заполненные полиэтиленовыми мешками и стеклянными отходами.

Также проверка выяснила, что отходы были разбросаны на земле.

Администрация должна ликвидировать отходы, требует минэкологии.

Идэль Гумеров