«Изображения растрепанных людей, созданные Эгоном Шиле, всегда вызывают интерес»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозициях в Музее Леопольда, Фонде Луи Виттона и Музее Брандхорста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leopold Museum Фото: Leopold Museum

Продолжаю рассказ о самых интересных музейных выставках весны. В венском Музее Леопольда 28 марта открывается экспозиция с говорящим названием «Времена перемен. Последние годы Эгона Шиле: 1914–1918». «Мы живем в самое жестокое время, которое когда-либо видел мир»,— писал Шиле своей сестре Гертруде в 1914 году, за четыре года до своей смерти от «испанки». Возможно, из-за схожести восприятия окружающего мира изображения растрепанных, истощенных людей, созданные Шиле, всегда вызывают интерес. Но редко большие выставки, посвященные ему, сосредотачиваются на его последних годах. Этот проект посвящен смерти, а работы Шиле сделаны им в рамках подготовки к фрескам в мавзолее, которые впервые объединились в одном пространстве.

9 апреля в Фонде Луи Виттона в Париже откроется проект «David Hockney 25». Шоу состоит из 400 работ. Здесь будут представлены некоторые из самых известных работ Хокни 1960-х, в том числе знаменитый «Большой всплеск» (1967 год). Но на этой выставке художник, тесно сотрудничая с кураторской командой фонда, в значительной степени сделал акцент на своем искусстве за последние 25 лет. И целая галерея была отведена его картинам эпохи пандемии, сделанным на iPad, для которых он зарисовывал достопримечательности, увиденные в Нормандии каждый день, чтобы заверить себя и других в том, что природа будет продолжать процветать, даже когда люди болеют.

Следующий проект объединил нескольких мастеров, изменивших течение современного искусства. «Пятеро друзей: Джон Кейдж, Мерс Каннингем, Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг, Сай Туомбли» в Музее Брандхорста в Мюнхене. Эти творцы были не просто и не только художниками: Мерс Каннингем был хореографом и танцором, а Джон Кейдж — композитором. Но их творчество навсегда изменило визуальное искусство, предложив последователям новые способы использования случайных и готовых объектов в своих работах. 150 работ, представленных здесь, представляют собой настоящее богатство. Выставка откроется 10 апреля.

Дмитрий Буткевич