Песков не стал комментировать слова Лукашенко о тайных контактах Путина с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о непубличных контактах российского лидера Владимира Путина с украинскими представителями.

«Мне нечего сообщить вам по этой теме»,— сказал господин Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить эту информацию.

14 марта Александр Лукашенко сообщил, что российскому лидеру поступали звонки с Украины. «Он разговаривал с ними (представителями Украины. — "Ъ"). Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность, что они будут говорить». Белорусский лидер не стал раскрывать имена звонивших, допустив, что об этом расскажет его российский коллега.

Анастасия Домбицкая