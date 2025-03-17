В Челябинской области ожидаются ливни и гололед

Ночью и утром 18 марта в северных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, мокрый снег, на отдельных участках дорог — гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах минус одного — плюс четырех градусов в северных районах области, плюс четырех — плюс девяти в южных. Днем на севере ожидается температура от плюс четырех до плюс девяти градусов, на юге — от плюс 12-ти до плюс 17-ти. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный. На севере региона скорость ветра составит 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. На юге 6-11 м/с, ночью порывы до 16 м/с.

Виталина Ярховска