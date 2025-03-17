Директор стройфирмы из Владикавказа ответит перед судом за гибель сотрудника

Во Владикавказе индивидуальный предприниматель стал фигурантом расследования о гибели человека в следствии нарушении правил безопасности при строительных работах. Северо-Западный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания возбудил уголовное дело, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Предпринимателя обвиняют по части 2 статьи 216 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека.

По версии следствия, в 2024 году предприниматель привлек к кровельным работам на спортивном объекте во Владикавказе местного жителя без заключения трудового договора и необходимой квалификации. 28 января 2025 года, не обеспечив работника страховочными приспособлениями и средствами защиты, подозреваемый допустил его к работам на высоте 20 метров. В результате мужчина упал с крыши и погиб.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств инцидента и сбору доказательств.

Николай Аксенов