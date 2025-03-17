Нападающий «Локомотива» включен в список травмированных

Форвард ярославского «Локомотива» Степан Никулин попал в список травмированных. Соответствующая информация отражена на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Травму Никулин получил в ходе матча с «Нефтехимиком» 14 марта. Со льда игрока уводили под руки. В ходе послематчевой пресс-конференции наставник железнодорожников Игорь Никитин сказал, что травма Никулина сейчас «не к месту» и является серьезной.

Сегодня, 17 марта, «Локомотив» сыграет с «Адмиралом» в Ярославле и, если не проиграет в основное время, выиграет Кубок Континента.

Алла Чижова