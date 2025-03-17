НовЭЗ увеличил выпуск анодных блоков для производства алюминия на 40%

Эл 6 Новосибирск (бывший НовЭЗ, актив Эл 6) в 2024 году произвел 60 тыс. тонн зеленых (необожженных) анодных блоков — основного сырья для получения алюминия. Рост по отношению к предыдущему году составил 40%, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Эл 6 Новосибирск» Фото: Пресс-служба «Эл 6 Новосибирск»

Такую динамику в Эл 6 Новосибирск объяснили как увеличившимся в стране спросом на продукцию предприятия, так и ростом эффективности производства. Ранее компания реализовала инвестпроект, который позволил нарастить мощности по прессовке анодов. «Для повышения объемов производства заготовок зеленых анодных блоков был переоборудован вибропресс, приобретена новая виброформа и усовершенствована технология производства»,— рассказали на предприятии.

По итогам 2025 года Эл 6 планирует нарастить выпуск анодных блоков на новосибирской производственной площадке до 75 тыс. тонн. Еще 45 тыс. тонн должен обеспечить Эл 6 Челябинск. По итогам прошлого года уральский филиал произвел 40 тыс. тонн продукции.

Компания Эл 6 специализируется на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности — производство электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. В компанию входят три производственные площадки Эл 6 Новосибирск, Эл 6 Челябинск и Эл 6 Новочеркасск.

Михаил Кичанов