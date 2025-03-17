Семь улиц Пятигорска отремонтируют в этом году

В этом году в Пятигорске запланирован масштабный ремонт дорожного покрытия и обустройство тротуаров, остановок и инженерных сооружений для безопасности дорожного движения. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Ворошилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Западного округа Краснодара Фото: администрация Западного округа Краснодара

«Средства выделили на асфальтирование переулка Колхозного и шести улиц в ст. Константиновской: Октябрьской, Первомайской, Ворошилова, Садовой, Лермонтова и Горького»,— отметил глава города.

Эти работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по пяти улицам города.

Глава региона дал поручение выделить субсидию на проведение этих работ. После конкурсного отбора подрядчика начнутся непосредственные ремонтные и строительные мероприятия.

Николай Аксенов