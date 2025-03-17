Миннесота хочет признать нелюбовь Трампа психическим расстройством

Пять членов сената штата Миннесота сегодня, 17 марта, внесли на обсуждение законопроект о включении в список психических заболеваний «синдрома помешательства на Трампе» (Trump derangement syndrome, TDS). Как сообщает Fox News, в наличии этого синдрома сторонники Дональда Трампа обвиняют его противников, считая, что у тех одержимость политикой президента на почве предвзятого к нему отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Термин «синдром помешательства» в политическом смысле был придуман журналистом и комментатором Чарльзом Краутхаммером в 2003 году в отношении тех, кто тогда критиковал политику президента Джорджа Буша. И тогда это был «синдром помешательства на Буша».

Нынешние законодатели Миннесоты взяли у Краутхаммера формулировку синдрома и его симптомов, чуть расширив ее и изменив фамилию президента. Как указывается в проекте закона, «синдром одержимости из-за Трампа — острый приступ паранойи у вполне нормальных людей в ответ на политику и президентство Дональда Трампа». В числе синдромов заболевания: склонность считать разницу во взглядах психическими отклонениями в поведении президента Дональда Трампа, обостренную словесную враждебность по отношению к Трампу, совершение актов агрессии или враждебность в отношении сторонников Трампа или ассоциирующихся с ним символов и т. п.

Перспективы принятия закона неясны. Против него решительно высказываются представители медицинского сообщества и правозащитные организации. Кроме того, в прошлом году за кандидатуру господина Трампа в Миннесоте проголосовало меньшинство избирателей.

Алена Миклашевская