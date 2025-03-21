На линии Черноозерского участка Шатурского государственного электростроительства харьковским металлообъединением закончена установка мачт для подвеса высоковольтных проводов системы инженера Красина. Тип мачт инженера Красина интересен, во-первых, по своей идее, во-вторых, дает существенную экономию в материале, а потому и средствах.

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Мачты инженера Красина — тип совершенно новый в практике электростроительства. Легкая железная конструкция покоится на двух сигарообразных колоннах легкого типа, жесткость горизонтальных траверс, несущих провода, достигнута комбинированной системой тяг, распределяющей нагрузку равномерно на всю головку мачты. Расположение проводов в горизонтальной плоскости дает возможность свободно заземлять провод для ремонта, не отключая всей линии, что дает большие преимущества перед мачтами американского типа, применяемыми до сего времени в электропроводке.

Устойчивость мачты в целом в направлении натяжения проводов, а также перпендикулярно в трассе достигнута простой конструкцией анкерных тяг и диагональных связей, дающих возможность проверять мачту в любом направлении и даже под током.

В качестве первого опыта мачты инженера Красина установлены на участке в 20 километров, всего 70 промежуточных и 11 анкерных с интервалом 225 метров. Указанный участок дал экономию в весе материала в 2760 пудов.

Заметное преимущество мачт инженера Красина перед американскими заключается в том, что благодаря незначительному весу деталей отпадают большие накладные расходы по транспорту, особенно гужевому, при перевозке на места установок, что подтвердилось в полной мере на практике и чего нельзя избежать при транспортировке американских мачт. Конструкция мачт инженера Красина в сборке очень проста, все соединения болтового крепления, котельные работы упразднены, благодаря чему монтаж их крайне несложен.

О мачтах инженера Красина писали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев