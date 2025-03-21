Мачты инженера Красина
100 лет назад в Шатуре были установлены мачты для высоковольтных проводов нового типа
На линии Черноозерского участка Шатурского государственного электростроительства харьковским металлообъединением закончена установка мачт для подвеса высоковольтных проводов системы инженера Красина. Тип мачт инженера Красина интересен, во-первых, по своей идее, во-вторых, дает существенную экономию в материале, а потому и средствах.
Мачты инженера Красина — тип совершенно новый в практике электростроительства. Легкая железная конструкция покоится на двух сигарообразных колоннах легкого типа, жесткость горизонтальных траверс, несущих провода, достигнута комбинированной системой тяг, распределяющей нагрузку равномерно на всю головку мачты. Расположение проводов в горизонтальной плоскости дает возможность свободно заземлять провод для ремонта, не отключая всей линии, что дает большие преимущества перед мачтами американского типа, применяемыми до сего времени в электропроводке.
Устойчивость мачты в целом в направлении натяжения проводов, а также перпендикулярно в трассе достигнута простой конструкцией анкерных тяг и диагональных связей, дающих возможность проверять мачту в любом направлении и даже под током.
В качестве первого опыта мачты инженера Красина установлены на участке в 20 километров, всего 70 промежуточных и 11 анкерных с интервалом 225 метров. Указанный участок дал экономию в весе материала в 2760 пудов.
Заметное преимущество мачт инженера Красина перед американскими заключается в том, что благодаря незначительному весу деталей отпадают большие накладные расходы по транспорту, особенно гужевому, при перевозке на места установок, что подтвердилось в полной мере на практике и чего нельзя избежать при транспортировке американских мачт. Конструкция мачт инженера Красина в сборке очень проста, все соединения болтового крепления, котельные работы упразднены, благодаря чему монтаж их крайне несложен.
О мачтах инженера Красина писали в 1925 году «Известия».