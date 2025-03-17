В Ярославле новый трамвай перевез 24 тысячи пассажиров

В Ярославле новый трамвайный маршрут №6К за месяц перевез 24 тыс. пассажиров, сообщили в компании «Мовиста Регионы Ярославль». Маршрут соединяет кольцо Блюхера и кольцо моторного завода в Дзержинском районе города. В часы пик трамваи курсируют каждые 10-15 минут. «Ъ-Ярославль» сообщал, что движение было открыто 15 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На маршруте работают четыре современных трамвая модели 71-628-02, произведенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. В рамках модернизации трамвайной инфраструктуры до февраля 2025 года уложено 5,5 км рельсов, обновлена контактная сеть и отремонтированы переезды. Установлено 10 остановок с информационными табло и видеонаблюдением.

Трамваи вмещают до 170 пассажиров, включая 32 сидячих места. Они оборудованы аппарелями для маломобильных граждан и оснащены валидаторами, USB-портами, климат-контролем и медиаэкранами. В 2025 году продолжается поставка трамваев: из 20 запланированных к поставке вагонов уже доставлено 13, оставшиеся семь прибудут до конца марта.

«В пятницу стартовала обкатка вагонов, которые начали прибывать в 2025 году. Перед тем как выйти на линию и начать перевозить пассажиров, каждый трамвай должен пройти не менее 50 км. Это необходимо для проверки всех систем и устранения возможных неисправностей»,— сообщил генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

Антон Голицын