В Прикамье на торги выставлено здание бывшего общежития за 75,3 млн рублей

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае проводит открытые торги по реализации арестованного имущества в Лысьве. Как сообщает пресс-служба ведомства, на продажу выставлено нежилое помещение площадью 4,7 тыс. кв. м, расположенное на проспекте Победы, 113.

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Ранее в здании располагалось общежитие. По данным 2ГИС, на данный момент в здании действуют магазин автозапчастей «Планета Авто», пункт выдачи онлайн-маркетплейса, а также ветеринарная клиника и парикмахерская.

Согласно разделу лота в системе «ГИС Торги», начальная стоимость имущества составляет 75,3 млн руб. Размер задатка — 37,6 млн руб. Заявки на участие принимаются до 2 апреля, победитель будет определен 7 апреля.