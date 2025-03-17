В Самаре перед судом предстанут экс-начальник отдела по вопросам миграции и его посредник

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции управления МВД России по Самаре Андрея Князева и его посредника. В зависимости от роли и степени участия каждого им инкриминируется совершение преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере через посредника) и п. «б» ч. 3 ст.291.1УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года обвиняемый « ежемесячно получал от индивидуального предпринимателя через посредника взятку» на общую сумму не менее 340 тыс. руб. Деньги давалась за «непроведение проверок в отношении иностранных граждан — сотрудников индивидуального предпринимателя».

В мае прошлого года обвиняемого задержали при получении части денег в размере 60 тыс. руб. В отношении обвиняемых в ходе следствия избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева