В Йошкар-Оле у 41-летней женщины из квартиры пропали золотые украшения общей стоимостью 300 тыс. руб. Позже выяснилось, что украшения похитила 36-летняя местная жительница, занимающаяся уборкой помещений. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Йошкар-Оле у женщины горничная украла золотые украшения на 300 тыс. рублей

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В Йошкар-Оле у женщины горничная украла золотые украшения на 300 тыс. рублей

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В полицию обратилась 41-летняя жительница города, которая обнаружила пропажу драгоценностей из домашней шкатулки.

Как выяснили полицейские, потерпевшая нашла в соцсетях рекламу клининговых услуг и, обговорив условия, вызвала специалиста. В назначенный день 36-летняя уборщица воспользовалась отсутствием хозяйки и похитила ювелирные изделия, которые позже сдала в мастерскую.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Артём Дергунов