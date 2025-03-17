Выручка крупного и среднего бизнеса Курганской области выросла на треть за год

По итогам 2024 года Курганская область вошла в тройку регионов-лидеров по росту выручки крупных и средних компаний. По сравнению с 2023 годом совокупные доходы зауральского бизнеса увеличились на 30,3% и составили почти 670 млрд руб. Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом по России выручка крупных и средних предприятий увеличились на 16,6%, до 292,2 трлн руб. Большая часть — 215,3 трлн — это доходы компаний несырьевого сектора. Они увеличились на 16,4%. Нефтегазовые организации увеличили выручку на 17%, до 77 трлн руб. Наибольший рост выручки крупного и среднего бизнеса в прошлом году зафиксирован в Магаданской области и Забайкальском край — на 36,3% (до 624 млрд руб.) и 30,4% (989,8 млрд) соответственно. Также в первой десятке Чечня (+29,7%), Чувашия (+28,7%), Удмуртия (+28,1%), Амурская (+25,1%), Тульская (+24%) и Самарская области (+23,4%), а также Мордовия (+22,9%).

В Уральском федеральном округе второе месте по росту выручки занимает ямало-Ненецкий автономный округ, где доходы компаний увеличились на 16,1%, до 7,9 трлн руб. Затем идут Свердловская область (+14,4%, 9 трлн руб.), Ханты-Мансийский АО (+14,2%, 12,2 трлн), Тюменская область (13,1%, 3,8 млрд) и Челябинская область (10,1%, 5 млрд).

«В течение 2024 года доходы российских предприятий росли неравномерно: основной позитивный импульс пришелся на первые шесть месяцев. Среди тяжеловесов российского бизнеса значительно замедлились темпы роста выручки у металлургов — почти в шесть раз во втором полугодии по сравнению с первым. Заметно упали темпы роста в торговле автотранспортом — в три раза, в трубопроводном транспорте, оптовой торговле и производстве прочих транспортных средств — примерна в два раз, в сельском хозяйстве и строительстве — в полтора раза. Кроме того, в таких ключевых отраслях, как добыча нефти и газа и производство кокса и нефтепродуктов, предприятия окончили первое полугодие с ростом, а во втором показали отрицательную динамику, однако это сокращение в обеих отраслях не превышало и 2% год к году»,— отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее словам, во втором полугодии ситуация стала более благоприятной для поставщиков электроэнергии — темп роста их выручки увеличился в три раза, научно-исследовательских компаний — в 2,5 раза, а также предприятий транспортной инфраструктуры — в 1,5 раза.