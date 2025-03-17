В Астрахани возбудили дело против адвоката за покушение на мошенничество

В Астраханской области следствие возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении адвоката. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в прошлом месяце мужчина запросил юридическую помощь у адвоката адвокатской конторы Ленинского района Астрахани. В отношении первого военный следственный отдел СКР по Каспийской флотилии ЮВО ранее приступил к процессуальной проверке по факту самовольного оставления части.

Адвокат предложил астраханцу за 300 тыс. руб. решить вопрос о вынесении иного процессуального решения. При этом фигурант знал, что в отношении мужчины по итогам проверки уже принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Оперативные сотрудники задержали адвоката при передаче денег. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов