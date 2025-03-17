Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Богородске

Три человека отравились угарным газом в городе Богородске Нижегородской области вечером 16 марта. Как сообщили в региональном СУ СК, среди пострадавших один ребенок.

Происшествие случилось в квартире дома на улице Ленина. Пострадавших доставили в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту случившегося начали доследственную проверку. Установлено, что в квартире имеется газовая колонка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Галина Шамберина