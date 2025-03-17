Сотрудница магазина в Дзержинске похитила миллион и потратила его на ставки

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней руководительницы отдела продаж одного из магазинов на улице Гайдара. Работницу обвинили в присвоении 1,15 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По версии следствия, с ноября 2023 года по март 2024 года покупатели расплачивались переводом на карту сотрудницы. За четыре месяца работы злоумышленница внесла в кассу лишь 274 руб. Остальные 870,5 тыс. руб. она присвоила, а еще 279,5 тыс. руб. — похитила, считают следователи. Деньги руководительница потратила на ставки в букмекерской конторе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Работница признала вину и частично возместила ущерб. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева