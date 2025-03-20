«Авито» проведет благотворительный sample sale для Marc O’Polo

На платформе «Авито» впервые появилась немецкая марка одежды Marc O’Polo. Ее первой акцией стали благотворительные продажи 170 эксклюзивных товаров мужского и женского гардероба. До 13 апреля все вещи, участвующие в sample sale, можно приобрести с дисконтом до 50%, в том числе образцы из коллекции нового сезона весна-лето 2025, которые еще не поступили в продажу.

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Половина вырученных средств будет направлена в фонд «Второе дыхание». Основная миссия фонда — осознанное потребление как образ жизни. Пожертвования дадут возможность установить новые контейнеры для одежды, а также переработать сотни тонн ненужных вещей. По данным «Российского экологического оператора», в России в среднем образуется 2,3 млн тонн текстильных отходов в год (примерно 5% общего объема бытового мусора).

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«Одна из ключевых ценностей Marc O’Polo — это забота об окружающей среде, поэтому большинство изделий бренда изготовлены из устойчивого сырья, а благодаря таким активностям, как sample sale, не утилизируются, а снова возвращаются в экономику»,— комментирует генеральный директор Marc O’Polo в России Марианна Румянцева.