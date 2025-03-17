Число подержанных автомобилей в продаже в Челябинской области выросло на 21%

Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 млн руб. в Челябинской области в феврале выросло на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена осталась на прежнем уровне и составила 2,3 млн руб., сообщает «Авито Авто».

Чаще всего жители продавали машины Toyota — их доля среди всех объявлений 12,7%. Второе место заняла марка Kia, получив 11,2%, а третье — BMW с 8,2%. Самой популярной моделью стала Toyota Camry с долей 3,5%. Также владельцы часто продавали Kia Sportage (2,6%) и Toyota RAV4 (2,1%).

С точки зрения спроса больше всего в феврале челябинцы интересовались машинами Toyota: их доля составила 19,3%. Также часто желали купить автомобили марки Kia (10,1%) и Mercedes-Benz (8,9%). Что касается конкретных моделей, местные жители задумывались о приобретении Toyota Camry (6,1%) Land Cruiser (3,9%), а также RAV4 и Land Cruiser Prado с одинаковой долей в 3%.

Виталина Ярховска