Железорудное месторождение за 608 млн рублей выставлено на торги в Хакасии

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) выставил на торги Абагасское железорудное месторождение. Участок расположен Аскизском районе Республики Хакасия. Начальная цена лота – 607,7 млн руб., говорится на сайте для проведения торгов torgi.gov.ru. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 апреля. Торги состоятся 30 апреля.

Месторождение будет предоставлено на 20 лет. Площадь участка составляет 1,3 кв. км. По состоянию на 1 января балансовые запасы железных руд составляют 27,2 млн т по категории С1, 16,8 млн т по категории С2 и забалансовые запасы в количестве 330 млн т категории С1.

Абагасское месторождение открыто в 1930-1933 годах, предварительная и детальная разведки выполнены в период с 1953-го по 1960 годы. С целью укрепления сырьевой базы Тейского рудника в 1981-1985 годы была проведена доразведка участка.

Лолита Белова