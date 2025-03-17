Началась подготовка проходки второго тоннеля метро с площади Сенной

На площади Сенной в Нижнем Новгороде началась подготовка к проходке второго тоннеля перегона новых станций метрополитена. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Господин Никитин отметил, что строители перемещают технологическое оборудование по первому тоннелю и окапывают ротор щита «Владимир» в приемном котловане на площади Свободы, чтобы перевезти его головную часть на стартовую площадку.

Подрядчиком продления Автозаводской линии метрополитена выступает АО «Мостпроект 3». Стоимость контракта оценивается в 35,5 млрд руб. Станции на площадях Сенной и Свободы планировалось построить к 2026 году, однако сроки были сдвинуты на год.

Владимир Зубарев