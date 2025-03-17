«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Российский рубль подошел к ключевым уровням в паре с долларом и юанем, и у него есть все шансы на дальнейшее укрепление. На какие факторы стоит обратить внимание на валютном рынке и рынке акций? И какие компании могу представлять интерес для инвесторов? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Остановить укрепление рубля может только российский Центробанк, если начнет агрессивно снижать ключевую ставку. Пока они этого делать не собираются, но все-таки не будем загадывать. При этом наш рынок акций не падает, бумаги экспортеров активно растут — тех компаний, которые очень сильно пострадали от геополитики, от ситуации с поставками наших энергоносителей. И с точки зрения возможной нормализации экономических отношений с Европейским союзом, с США, которые выступают как посредник, здесь вырисовываются очень хорошие перспективы для наших крупнейших компаний, которые поставляют газ, нефть в Европу — это «Газпром», НОВАТЭК и «Роснефть». Их акции растут на 2% и тоже подходят к ключевым значениям. Если «Газпром» закроется выше 175 руб., то, вполне вероятно, в ближайшее время он может спокойно вырасти до 200 руб. за акцию. А бумаги «Роснефти» вообще могут подняться до 700 руб. с текущих 540 руб.

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