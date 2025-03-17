В Багаевском районе экстремально обмелела река Маныч

В Багаевском районе Ростовской области экстремально обмелела река Маныч. 15 марта вода у берегов хутора Тузлоков отступила примерно на 30 м, сообщает издание «DonDay».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Местные жители связывают это с сильным ветром, который бушует в регионе.

«Одна из причин обмеления — это сильный ветер. Вдобавок дамба на Веселовском водохранилище перекрыта, и открыта плотина перед Доном. Зимой уровень воды всегда меньше, но в этом году он упал намного сильнее, чем в прошлые годы»,— рассказывают местные жители

Ранее ГУ МЧС по Ростовской области предупредило о ухудшении погодных условий. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м в секунду и резкое похолодание.

Николай Аксенов