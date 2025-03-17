На пожаре под Энгельсом пострадали отец и 14-летняя дочь

В СНТ «Химик-9» под Энгельсом Саратовской области произошел пожар, в результате чего пострадали мужчина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел рано утром сегодня, в понедельник. В СНТ «Химик-9» горела одна из дачь. Когда случилось возгорание, в доме находилась семья из четырех человек.

В лечебное учреждение доставили 38-летнего мужчину и его 14-летнюю дочь. Медики выявили у них ожоги. Женщина и второй ребенок не пострадали.

Огонь на 30 кв. м тушили три пожарных расчета. Дознаватель МЧС России выясняет причину случившегося.

Павел Фролов