Суд оставил под стражей замдиректора челябинского МУП «Коммет»

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения заместителю директора муниципального унитарного предприятия «Коммет» Владимиру Горошко. Его обвиняют в мошенничестве. Он продолжит находиться под стражей как минимум до 12 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокаты Владимира Горошко пытались обжаловать решение Центрального районного суда Челябинска о заключении в СИЗО, принятое в феврале, и просили смягчить меру пресечения. Сторона защиты отмечала положительные характеристики замдиректора «Коммета» и необоснованность обвинения. Суд с учетом позиции прокурора не удовлетворил жалобу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 12 февраля 2025 года сотрудники управления ФСБ РФ по Челябинской области задержали директора муниципального унитарного предприятия «Коммет» Сергея Кочнева и его заместителя.

По версии следствия, с декабря 2023 года по февраль 2025-го они заключили фиктивные подрядные договоры с аффилированными индивидуальными предпринимателями на обслуживание электросетей МУПа, которые на момент совершения сделок фактически им не принадлежали. Они ранее были переданы в долгосрочную аренду одной из ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем работы фактически не выполнялись, но акты приемки подписывались, а оплата возвращалась представителю заказчика, считает следствие. Общая сумма похищенных средств составляет не менее 2,2 млн руб.

6 марта 2025 года Центральный районный суд Челябинска также оставил под стражей директора МУП «Коммет» Сергея Кочнева. Он также пробудет под стражей до 12 апреля.