В Самарской области мужчину судили за спил тополя и клена

Безенчукский районный суд Самарской области вынес приговор 64-летнему местному жителю. Он обвинялся в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года на территории Безенчукского лесничества мужчина бензопилой спилил два дерева — тополь и клен. Тем самым он причинил государству ущерб на сумму 114 260 рублей.

«Подсудимый признал вину и в досудебном порядке возместил 50 тыс. руб. ущерба»,— заявили в прокуратуре.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев принудительных работ и взыскал невозмещенную часть ущерба — 64 тыс. 260 руб.

Алексей Алексеев