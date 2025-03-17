В Самарской области мужчину судили за спил тополя и клена
Безенчукский районный суд Самарской области вынес приговор 64-летнему местному жителю. Он обвинялся в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, сообщили сегодня в региональной прокуратуре.
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года на территории Безенчукского лесничества мужчина бензопилой спилил два дерева — тополь и клен. Тем самым он причинил государству ущерб на сумму 114 260 рублей.
«Подсудимый признал вину и в досудебном порядке возместил 50 тыс. руб. ущерба»,— заявили в прокуратуре.
В итоге суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев принудительных работ и взыскал невозмещенную часть ущерба — 64 тыс. 260 руб.