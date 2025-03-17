«Корпорация развития» покупает 49% акций «Нижегородской ярмарки»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство АО «Корпорация развития Нижегородской области» о приобретении акций АО «Нижегородская ярмарка». Об этом сообщает нижегородское управление антимонопольного ведомства 17 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный ярмарочный дом «Нижегородской ярмарки»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Главный ярмарочный дом «Нижегородской ярмарки»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Согласно информации, служба рассмотрела ходатайство Корпорации (находится в собственности Нижегородской области) о покупке 49% голосующих акций конгрессно-выставочного центра.

«По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующем рынке»,— говорится в сообщении.

По данным «Спарк-Интерфакс», 68,86% акций «Нижегородской ярмарки» принадлежит министерству имущества Нижегородской области, 7,76% — КУГИ Нижнего Новгорода, 4,38% — АО «Сбербанк» и 3,38% — ООО «УИК». Уставный капитал общества составляет 56,045 млн руб. За 2023 год предприятие имело 124 млн руб. убытка, доходы за тот год составили почти 1 млрд руб., расходы — 1,15 млрд.

Галина Шамберина