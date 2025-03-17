Красноярский суд оставил в СИЗО главу стройфирмы «Сибиряк» Владимира Егорова

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил еще на два месяца (по 18 мая) срок нахождения под стражей президента группы компаний «Сибиряк» Владимира Егорова, обвиняемого в хищениях. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал судебного сообщества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Учредителя одной из крупнейших строительных компаний региона «Сибиряк» Владимира Егорова задержали в ноябре 2024 года и с санкции суда водворили в СИЗО. Бизнесмена заподозрили в хищении 71 млн руб. при строительстве автомобильной развязки, которое финансировал городской бюджет.

В последующем в отношении предпринимателя завели второе уголовное дело.

Илья Николаев