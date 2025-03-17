В Новороссийске 17 марта пройдут военные учения

В понедельник, 17 марта, в акватории морского порта Новороссийск пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Решетняк Фото: Наталья Решетняк

Военные учения пройдут в период с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00. Дежурные силы Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева