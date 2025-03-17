Бельгийская актриса Эмили Декенн скончалась на 44-м году жизни

Бельгийская актриса Эмили Декенн скончалась в Париже в возрасте 43 лет после борьбы с редкой формой рака. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Как пишет The Guardian, в октябре 2023 года актриса рассказала, что болеет адренокортикальной карциномой — раком надпочечников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard / Reuters Фото: Eric Gaillard / Reuters

Эмили Декенн — обладательница приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Розетта» братьев Дарденн 1999 года. Сама лента получила «Золотую пальмовую ветвь».

Она также также снималась в фильмах «Волк» (2014), «Не покидай меня» (2016) и других картинах. Пять раз номинировалась на премию «Сезар» и однажды — на премию Европейской киноакадемии за роль в фильме «После любви».

В 2024 году она вернулась на Каннский кинофестиваль, чтобы отметить 25-ю годовщину своего триумфа с братьями Дарденн. Тогда же она представила картину «Выжить». Лента стала последней, в которой снялась Эмили Декенн, прежде чем болезнь вынудила ее прекратить съемки.