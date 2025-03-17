Школе Ижевска присвоят имя конструктора БПЛА и создателя «Ланцетов» Захарова

Школе №72 в Ижевске присвоят имя конструктора беспилотников и создателя продукции марки «ZALA» Александра Захарова, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Александр Захаров является конструктором беспилотных самолетов и барражирующих беспилотных воздушных судов семейства «КУБ» и «Ланцет». В ижевской школе № 72 Александр Захаров учился 10 лет, с 1973 по 1983 гг. В 2024 году на фасаде школы открыли информационную доску с его именем.

Кроме того, школе № 40 присвоят имя конструктора Михаила Калашникова. Он проводил профориентационную и патриотическую работу в образовательном учреждении. По его инициативе в 2004 году в школе появилась музейная комната «Слава ижевскому оружию».

Напомним, господина Захарова включили в санкционный список Европейского Союза. Решение объяснялось тем, что беспилотники, которые производит «ZALA Aero», используются в военных целях.