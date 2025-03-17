Гурманские будни

Ужин «Голод и изобилие»

Гастрономия — часть истории цивилизации, так что на языке блюд можно поведать немало увлекательного о давно ушедших эпохах. Такова концепция авторского сета «Голод и изобилие» от шеф-повара гранд-кафе «Шануар» Эдуарда Архипова и шефа-сомелье Maison Dellos Сергея Аксеновского. Работая над проектом, они вдохновлялись книгой Массимо Монтанари «Голод и изобилие. История питания в Европе», в которой итальянский историк раскрывает превращения пищи и ее роли в истории, а также размышляет о том, как еда способствовала формированию цивилизаций и менялась с течением времени. Сет состоит из 12 курсов, разделенных на две части — «Голод» и «Изобилие».

«Голод» переносит нас в мир аскетичных и простых блюд. Важен сам факт наличия пищи, а в центре внимания — природные ресурсы, которые были доступны человеку в разные эпохи: первые весенние грибы сморчки, свежая зелень, устрицы и улитки (последние впоследствии стали деликатесами для богатых).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сет «Голод». Трава Сет «Голод». Грибы Сет «Голод». Устрица Сет «Голод». Яйцо Сет «Голод». Улитка Сет «Голод». Лук Сет «Голод». Кукуруза Следующая фотография 1 / 7 Сет «Голод». Трава Сет «Голод». Грибы Сет «Голод». Устрица Сет «Голод». Яйцо Сет «Голод». Улитка Сет «Голод». Лук Сет «Голод». Кукуруза

«Изобилие» — прямая противоположность, история о том, как пища стала частью праздничного ритуала. В ней представлены яркие и сытные блюда, богатые редкими ингредиентами. Бриошь с маслом, пирог с олениной, стерлядь с каштановым велюте, утиная грудка с ферментированными яблоками, черный трюфель — лишь малая толика роскоши, которая символизирует перелом, когда еда из необходимости превратилась в показатель статуса. Она становится не просто питанием, а искусством, символом власти и богатства. Десерты, такие как пан-пердю (сладкие гренки) с земляникой, вдохновлены известной фразой Марии Антуанетты: «Если у них нет хлеба, пусть едят бриошь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сет «Изобилие». Картофельное пюре с камамбером и трюфелем Сет «Изобилие». Стерлядь и каштановым велюте Сет «Изобилие». Пирог из оленины с соусом сиве Сет «Изобилие». Утиная грудка Сет «Изобилие». Жемчуг и ананасы Пан пердю с земляникой Следующая фотография 1 / 6 Сет «Изобилие». Картофельное пюре с камамбером и трюфелем Сет «Изобилие». Стерлядь и каштановым велюте Сет «Изобилие». Пирог из оленины с соусом сиве Сет «Изобилие». Утиная грудка Сет «Изобилие». Жемчуг и ананасы Пан пердю с земляникой

Эдуард переработал старые рецепты, а подачу каждого блюда продумал детально. Улитки подаются на камне, соус скрыт в раковине. Пармантье (картофельная запеканка) с камамбером — в ажурной вазе, шоколадные конфеты — в железной коробочке. Аккомпанемент сета предлагает интереснейшие пары не только вин, но и редкого пива, сидра и саке, пытаясь в течение двух часов перенести ужинающих в атмосферу времени, о котором идет речь. Ближайший ужин «Голод и изобилие» состоится 16 апреля.

Цена сета — 14,9 тыс. руб., цена пейринга — 9,9 тыс. руб. Тверской бульвар, дом 26, строение 2

Пост как повод испробовать новые вкусы

До 19 апреля православные христиане соблюдают Великий пост, и московские рестораны предлагают не только постные блюда, но и возможность испробовать новые вкусы.

В ресторане Historia шеф-повар Тимур Исмайлов подает блюда, которые превратят пост в гастрономическое путешествие. В меню — хумус с капонатой, грибами и зеленым горошком, карпаччо из обожженных томатов с тартаром из огурца и соусом из сладкого чили и тахини. Горячие блюда — «стейк» из брокколи с соусом из кабачка и шпината, постный «бифштекс» с пюре из сельдерея и запеченный в углях картофель с грибами и черным трюфелем. На десерт шеф-кондитер Фатима Салех представляет королевский финик «Глас Фатимы» с кокосовыми сливками, который оформлен в виде амулета, защищающего от неприятностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Постное меню в ресторане Historia Стейк из брокколи Хумус с капонатой Карпаччо из томатов Лепешка из печи с овощами Финик Следующая фотография 1 / 6 Постное меню в ресторане Historia Стейк из брокколи Хумус с капонатой Карпаччо из томатов Лепешка из печи с овощами Финик

Ресторан Semifreddo под руководством итальянского шефа Луки Вердолини представляет постное меню, которое сочетает традиции итальянской кухни и современные кулинарные техники. Зеленый салат с хрустящими овощами и спаржей, паста фаготтини из свеклы, фаршированная гуакамоле, запеченная капуста с черным трюфелем и ньокетти из тыквы с овощным рагу и фисташковой пудрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Салат Verde Запеченная капуста Фогатини из свеклы Ньокетти из тыквы с овощным рагу и фисташковой пудрой Десерт Dolce Mela Следующая фотография 1 / 5 Салат Verde Запеченная капуста Фогатини из свеклы Ньокетти из тыквы с овощным рагу и фисташковой пудрой Десерт Dolce Mela

Шеф-повар ресторана Grand Cru Давид Эммерле создает постом настоящие гастрономические произведения. В его сезонном меню можно найти сальсифи (корнеплод с мягким вкусом, напоминающим спаржу) в сочетании с карамелизированным эндивием (салатным цикорием) и черным трюфелем, зеленый салат из сезонных овощей с авокадо и тосканским оливковым маслом, а также фрикасе из нута с узбекским томатом и чипсами из базилика. Особенного внимания заслуживает истинный шедевр овощной кухни — зеленые равиоли с корнем сельдерея в трех текстурах и эмульсией из петрушки и шпината. Завершить трапезу можно мандариновым и кокосовым сорбетом и миндальным крамблом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Зеленые равиоли с корнем и конфи из сельдерея с эмульсией из петрушки и шпината Сальсифи «Boulangere» с карамелизованным эндивием, хрустящей сферой гиоза и водным кресс салатом с черным трюфелемrand Cru Зеленый салат из листьев романо и кресса со свежей спаржей и кенийской фасолью, стручками горошка, цукини, красным и фиолетовым редисом, муссом из авокадо, соусом из спаржи, ростками кервеля и лимонной заправкой Фрикасе из нута со специями в узбекском томате с чипсами из базилика с томатной водой Мандариновый и кокосовый сорбет в запеченном с кокосовым кремом и миндальным крамблом Следующая фотография 1 / 5 Зеленые равиоли с корнем и конфи из сельдерея с эмульсией из петрушки и шпината Сальсифи «Boulangere» с карамелизованным эндивием, хрустящей сферой гиоза и водным кресс салатом с черным трюфелемrand Cru Зеленый салат из листьев романо и кресса со свежей спаржей и кенийской фасолью, стручками горошка, цукини, красным и фиолетовым редисом, муссом из авокадо, соусом из спаржи, ростками кервеля и лимонной заправкой Фрикасе из нута со специями в узбекском томате с чипсами из базилика с томатной водой Мандариновый и кокосовый сорбет в запеченном с кокосовым кремом и миндальным крамблом

Ольга Карпова