«Колобок» ушел от лимита. В серию

Добившаяся мирового признания российская часовая мануфактура Konstantin Chaykin объявила о запуске второго поколения «Колобка» — ристмона (от «wrist» — «запястье» — и «monster» — «монстр»), посвященного персонажу русской народной сказки и тепло встреченного полтора года назад российскими и зарубежными коллекционерами. В отличие от лимитированного предшественника, «Колобок 2» станет регулярной моделью с годовым объемом выпуска 100 экземпляров, примкнув таким образом к модели «Джокер Классик».

Внешние отличия заключаются в многослойном лаковом покрытии циферблата с использованием градиентного эффекта, что позволило воспроизвести эффект поджаристой хлебной корочки, глянцевом лаке для «глаз» (дисковых индикаторов часов и минут), отказе от обрамления улыбающегося «рта» (в нем находится указатель фаз Луны) и измененной формы «зубов» антропоморфного персонажа. Стальной корпус габаритов 4012,2 мм убавил 0,5 мм в толщине за счет перехода на новый базовый калибр — швейцарский автоматический La Joux-Perret G200 с солидным 68-часовым запасом хода. Фирменный модуль джокер-индикации, устанавливаемый на базовый механизм, разумеется, производится мануфактурой Konstantin Chaykin в соответствии с канонами высокого часового искусства.

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«Благодаря нам иностранцы учат слово "Колобок"»,— шутит Константин Чайкин. А российские покупатели вскоре выучат марку Konstantin Chaykin: вторая регулярная модель позволит мануфактуре открыть этой осенью в ГУМе свой первый бутик.