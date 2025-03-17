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Более 30% банкротств в Башкирии приходится на стройку

31% обанкротившихся в 2024 году организаций в Башкирии занимались строительством, сообщает РБК Уфа со ссылкой на пресс-службу портала «Федресурс». Всего в прошлом году конкурсное производство было открыто в отношении 131 организации, 41 из которых занималась строительством.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На торговлю пришлось 22% банкротств, на операции с недвижимостью — 17,6%. Меньше всего обанкротившихся организаций — в сфере здравоохранения, а также в гостиничном бизнесе и общепите (по одной фирме).

Идэль Гумеров

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