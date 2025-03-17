Новый главным архитектором Рыбинска стал вологжанин

В Рыбинске назначили нового главного архитектора — Дениса Позднякова. Об этом сообщили в муниципальном совете города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: duma.cherinfo.ru Фото: duma.cherinfo.ru

Господин Поздняков родился в 1975 году, окончил факультет архитектуры и градостроительства Вологодского государственного университета. Архитектор известен своими проектами, включая ресторан «Белладжио» в Вологде, благоустройство Кремлевской площади в областном центре, резиденцию Деда Мороза в Олимпийском парке Сочи и набережную в поселке Шексна. За время работы в Череповце он разработал дизайн скамеек на Советском проспекте и типовые решения остановочных комплексов.

Денис Поздняков имеет почти 30-летний стаж в архитектуре. Он занимал различные должности, включая заведующего отделом архитектуры в Шекснинском районе и начальника управления архитектуры мэрии Череповца. В сентябре 2022 года он стал главным архитектором Вологды и возглавлял АНО «Развитие городских пространств».

Антон Голицын