В Нагайбакском районе объявлен режим повышенной готовности из-за паводка

Администрация Нагайбакского района Челябинской области объявила режим повышенной готовности из-за весеннего половодья. В муниципалитете уже зафиксировано подтопление домовладений и размывание Ольгинской плотины. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Вода начала подтапливать подвалы домов в поселке Южный. В поселке Александро-Невский дети перешли на дистанционное обучение. Также подтопление домов произошло на нескольких улицах поселков Кассельский и Переселенческий.

По данным местной газеты «Всходы», движение транспорта по Ольгинской плотине будет закрыто.

В настоящий момент в поселках Нагайбакского района чистят дороги от снега и проводят противопаводковые работы.