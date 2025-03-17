В Нагайбакском районе объявлен режим повышенной готовности из-за паводка
Администрация Нагайбакского района Челябинской области объявила режим повышенной готовности из-за весеннего половодья. В муниципалитете уже зафиксировано подтопление домовладений и размывание Ольгинской плотины. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Вода начала подтапливать подвалы домов в поселке Южный. В поселке Александро-Невский дети перешли на дистанционное обучение. Также подтопление домов произошло на нескольких улицах поселков Кассельский и Переселенческий.
По данным местной газеты «Всходы», движение транспорта по Ольгинской плотине будет закрыто.
В настоящий момент в поселках Нагайбакского района чистят дороги от снега и проводят противопаводковые работы.