В Татарстане на трассе М-12 задержали перевозчика наркотиков

В Татарстане сотрудники ГИБДД задержали на трассе М-12 «Восток» перевозчика наркотиков, который ехал на арендованном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Водителя остановили для проверки документов, но 37-летний житель Магадана сильно занервничал, и сотрудники полиции решили обыскать машину. В результате за пассажирским сиденьем на коврике был обнаружен пакет, в котором находилось более 1 кг запрещенного вещества.

Выяснилось, что мужчина год назад начал работать в интернет-магазине закладчиком. По указанию своего куратора он забрал очередную партию наркотиков, чтобы доставить ее в Казань на арендованном автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт или пересылка наркотических веществ).

Дарья Сайфиева