В Башкирии подтоплено пять придомовых территорий, три дороги и мост

В Башкирии подтоплено пять придомовых территорий, два сада, три участка дорог и один мост, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Подтопления придомовых территорий зарегистрированы в селе Коб-Покровка Благоварского района и в деревне Усаклы Архангельского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Кармаскалинском районе на дороге, ведущей у термокомплексу «Голубое озеро» в Подлубовском сельсовете, из-за паводка на мосту через реку Узень произошел перелив глубиной 30 см длиной 70 м. С территории комплекса на двух лодках эвакуированы 33 человека, в числе которых двое детей. В селе Шарипово Кушнареноковского района из-за подъема уровня реки Кармасан под угрозой затопления территория базы отдыха «В кругу друзей». Отдыхающих на базе нет.

На дороге около деревни Идрисово Альшеевского района размыло объездной путь. Прекращено движение для всех видов транспорта на участке М-5 «Урал» (объездная дорога ремонтируемого моста через реку Курсак). Движение возобновится 19 марта. Для легковых автомобилей есть объездная дорога через деревню Идрисово, для грузовых автомобилей организован объезд через село Нижнее Аврюзово. Прекращено движение транспорта на участке дороги межмуниципального значения Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма, есть объездная дорога.

На дороге к селу Новояппарово Давлекановского района произошел перелив длиной 70 м глубиной 10 см. Администрация сельсовета организовала дежурство транспорта повышенной проходимости для переправы населения в случае необходимости.

В селе Лебяжий Уфимского района талая вода подтопила два участка СНТ «Солнечная поляна». В СНТ постоянно проживают 70 человек, в том числе десять детей.

Сегодня с 10:00 часов в связи с подъемом уровня паводковых вод закрыто движение для всех видов транспорта по временной объездной дороге в деревню Таштамак Аургазинского района. Об открытии движения сообщат дополнительно.

Майя Иванова