В аварии на М-8 в Ярославском районе пострадали четыре человека

В Ярославском районе в ночном ДТП на трассе М-8 пострадали четыре человека. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла в 2:30 17 марта на 273-м км трассы (в районе поселка Лесная Поляна). Участниками ДТП стали автомобили Skoda и Volkswagen. Пострадали 52-летний водитель Skoda и трое его пассажиров — девушки 21, 20 и 18 лет. Всем назначили амбулаторное лечение.

Полиция проводит проверку по факту аварии. Обстоятельства ДТП пока не называются.

Алла Чижова