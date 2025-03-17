Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоимость новых очистных в Аксайском районе составит 500 млн рублей

Жители поселка Реконструктор Аксайского района обратились к местным властям с просьбой построить очистные сооружения для их населенного пункта. Стоимость проекта составляет почти 500 млн руб., сообщили районный глава администрации Константин Доморовский.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проектно-сметная документация на строительство объекта уже получила положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость проекта составляет около полумиллиарда руб., но у района нет необходимых средств для его реализации. Помочь в реализации проекта обещало руководство области.

«Сумма внушительная и для регионального бюджета. Давайте начнем строительство в этом году и завершим работы в следующем. За полтора года это можно сделать»,— заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Николай Аксенов

Новости компаний Все