Представляющая Ульяновскую область Нуне Асатрян стала чемпионкой мира по боксу среди женщин

Женская сборная команда России по боксу выиграла общий зачет чемпионата мира IBA, который завершился в сербском городе Ниш. Российские спортсменки завоевали четыре золотые медали, одну серебряную и две бронзовые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Чемпионкой мира в весовой категории до 60 кг стала Нуне Асатрян, представляющая одновременно Краснодарский край и Ульяновскую область. Она победила соперниц из Северной Кореи, Болгарии, Словакии, а в финальном бою одолела Викторию Графееву из Казахстана со счетом 5:0. Как отмечают спортивные комментаторы, это ее первый титул чемпионки мира.

24-летняя Нуне Асатрян — мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы 2024 года. Она является воспитанницей Краснодарской школы бокса. В то же время она представляет и Ульяновскую область. Как пояснил «Ъ-Волга» министра спорта Николай Скобелин, Нуне Асатрян выступает одновременно за два региона, оба региона несут определенные расходы на ее спортивную деятельность. «Начинала она тренироваться в Краснодаре, и первый зачет идет туда, но вторым ее тренером является Айрат Богданов (старший тренер Ульяновской области и ПФО по женскому боксу. — «Ъ»). Она приезжает к нему в Ульяновскую область на сборы, при этом помогает ему готовить девушек. Это принятая в спорте система — двойной зачет, помогающая поднимать в регионе статус того или иного вида спорта. Известному спортсмену начинают в регионе помогать, он тренируется в этом регионе, при этом и местные спортсмены растут, стараясь подтягиваться до этого уровня»,— пояснил министр.

Андрей Васильев, Ульяновск