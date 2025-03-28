Тренды промтуризма: как технологии меняют экскурсии

Промышленный туризм стремительно развивается, открывая новые горизонты для знакомства с миром производства. Сегодня это возможность заглянуть за кулисы заводов и фабрик, а также способ прочувствовать историю, технологии и культуру региона через новые форматы. Чтобы ваш промышленный маршрут оставался востребованным, важно использовать самые современные инструменты. Компания Vinchi Interactive изучила быстрорастущую отрасль и определила, какие инновации сейчас являются актуальными в развитии промышленных маршрутов.

Искусственный интеллект

Использование искусственного интеллекта становится одним из самых ярких трендов в промышленном туризме. Технологии позволяют погрузить в контекст событий предприятия, оживив ключевых персонажей прошлого. Такой подход помогает посетителям глубже оценить значение промышленных объектов и их роль в общем деле.

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Так, наша команда реализовала необычный проект в Ямало-Ненецком автономном округе, посвященный нефтяной промышленности. Здесь гости могут «встретиться» с Виктором Ивановичем Муравленко – человеком, сыгравшим важную роль в освоении сибирских недр.

С помощью искусственного интеллекта был создан его цифровой образ, который не только выглядит реалистично, но и говорит с посетителями. Голос, сгенерированный нейросетью, рассказывает о первых шагах нефтедобычи на Ямале, современных технологиях и значении отрасли для региона. Эффект погружения усиливается за счет различных решений: например, глянцевый черный пол создает иллюзию «нефтяного моря» под ногами. Такой подход делает организацию экскурсий на заводе по-настоящему иммерсивной.

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Интерактивные технологии

Еще одно направление, которое активно развивается, – использование интерактивных технологий. Они превращают сложные рабочие процессы в доступные и интересные истории, которые увлекают посетителей всех возрастов, особенно детей. Такой подход позволяет гостям участвовать в процессе, делая экскурсии живыми и динамичными.

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Пример – проект в музее сельского хозяйства «Русь». Здесь установлено сенсорное оборудование, имитирующее процесс доения коровы. Посетители могут запустить приложение на встроенной тач-панели, увидеть, как работает производство молока, и узнать интересные факты о голштинской породе коров. Все анимации и изображения были созданы специально для этого проекта, что делает его уникальным.

Здесь традиции и инновации объединяются, создавая неповторимый опыт, который раскрывает сельскохозяйственное направление с неожиданной стороны. Благодаря таким решениям отрасль предстает как гармоничный союз природы и промышленности, что делает ее ближе и понятнее каждому гостю, усиливая эмоциональную связь с миром сельского хозяйства.

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Аудиогиды

Когда организация экскурсий на заводе внутри предприятия затруднена из-за производственных процессов или вопросов безопасности, на помощь приходят аудиогиды. Этот тренд позволяет раскрыть промышленный объект через прогулки по прилегающей территории, делая экскурсии гибкими и доступными. Такой формат дает возможность туристам самостоятельно познакомиться с предприятием, узнать о его влиянии на регион и ключевые вехи развития, дополненные фотографиями, архивными видеозаписями и интерактивными элементами.

Этот подход можно вывести на новый уровень, создав мобильное приложение, которое станет полноценным гидом по промышленному маршруту. В приложении на интерактивной карте выделяются точки предприятия и прилегающей местности. К ним добавляются подробные рассказы и визуальные материалы.

Посетитель сможет самостоятельно пройти маршрут, останавливаясь в наиболее значимых именно для него местах. Добавление поддержки нескольких языков и функций для людей с ограниченными возможностями сделает маршрут более открытым и инклюзивным.

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Чтобы лучше понять суть данного решения, вы можете ознакомиться с гидом «Пермь здесь».

Заключение

Современные технологии открывают безграничные возможности для промышленного туризма, и компания Vinchi Interactive готова помочь вам реализовать самые смелые идеи.

Хотите больше узнать о том, как сделать промышленный маршрут ярким и привлекательным? Свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 110-72-58 или по электронной почте media@vinchi-interactive.ru, и мы расскажем, как превратить экскурсии в незабываемое приключение.

ООО «Винчи Интерактив»