В жилых массивах Казани стартовала подготовка к противопаводковым мероприятиям. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период половодья сформировано 97 оперативных групп, насчитывающих 446 специалистов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В жилых массивах Казани началась подготовка к паводковому периоду

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В жилых массивах Казани началась подготовка к паводковому периоду

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В их распоряжении следующий запас оборудования и материалов: 131 насос, 626 дренажных трапов, 2 тыс. мешков с песком, около 1,5 км водоотводящих шлангов, 30 тонн щебня и 94 единицы техники.

Особое внимание уделяется потенциально опасным территориям в жилых массивах Борисоглебское, Сухая Река, Савиново, Красная Горка, Ягодная Слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка и Самосырово. В этих районах находится 817 домов, где проживают примерно 2,2 тыс. человек.

Специалисты ГУП «Городские мосты» осуществляют постоянный контроль за состоянием 21 мостового перехода в Авиастроительном, Советском и Приволжском районах.

В настоящее время коммунальные службы занимаются очисткой ливневой системы, водопропускных труб и дренажных канав. Также проводится расчистка русел рек от деревьев и мусора, а с городских улиц вывозится снег.

Артём Дергунов